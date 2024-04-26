Из Астаны депортировали африканцев
Фото: пресс-служба ДП Астаны
Африканцев вновь депортировали из Казахстана. На этот раз, из Астаны. В пресс-службе столичной полиции подчеркнули, что за нарушение миграционного законодательства в отношении иностранцев принимаются превентивные меры, вплоть до выдворения из страны, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают правоохранители 26 апреля 2024 года, четыре гражданина африканского континента нарушили казахстанское законодательство, за что и поплатились.
"Отделом миграционной службы УП района Байконыр за нарушение миграционного законодательства, выразившееся в невыезде из страны в течение трех суток после истечения срока пребывания, указанного в визе либо регистрации в миграционной карточке, были депортированы четверо граждан Республики Гана". Пресс-служба Департамента полиции Астаны
15 марта 2024 года в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что за три дня операции "Мигрант" было вынесено 504 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 62 иностранца. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.
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