Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из Астаны депортировали африканцев

Из Астаны депортировали африканцев, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 16:40 Фото: пресс-служба ДП Астаны
Африканцев вновь депортировали из Казахстана. На этот раз, из Астаны. В пресс-службе столичной полиции подчеркнули, что за нарушение миграционного законодательства в отношении иностранцев принимаются превентивные меры, вплоть до выдворения из страны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают правоохранители 26 апреля 2024 года, четыре гражданина африканского континента нарушили казахстанское законодательство, за что и поплатились.

"Отделом миграционной службы УП района Байконыр за нарушение миграционного законодательства, выразившееся в невыезде из страны в течение трех суток после истечения срока пребывания, указанного в визе либо регистрации в миграционной карточке, были депортированы четверо граждан Республики Гана". Пресс-служба Департамента полиции Астаны

15 марта 2024 года в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что за три дня операции "Мигрант" было вынесено 504 судебных решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Принудительно выдворено 62 иностранца. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

Читайте также

В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции
В Алматы состоялось заседание Общественного совета по вопросам противодействия коррупции
прогноз погоды
Дожди, грозы и град ожидаются в течение недели в Алматы
Лжеродственник чиновника обманул покупателей авто на 37 млн тенге
Лжеродственник чиновника обманул покупателей авто на 37 млн тенге
Анастасия Московчук
Астана Африка 2024 год Депортация
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: