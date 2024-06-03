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Законодательство РК

Из Алматы депортировали африканцев

Из Алматы депортировали африканцев, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 21:40 Фото: ДП Алматы
Африканцев вновь депортировали из Казахстана. На этот раз из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 3 июня в Департаменте полиции Алматы, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" миграционной службой организовано принудительное выдворение и возвращение на Родину трех граждан из стран Африканского континента.

"Данные иностранцы в период пребывания на территории Казахстана нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", – сообщил заместитель начальника Управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Геннадий Мен.

Ранее сообщалось о депортации африканцев и Астаны. Подробнее можно прочитать здесь

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