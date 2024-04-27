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Акция "Жасыл аймақ": в Восточном Казахстане высадят 123 тысячи саженцев

Ермек Кошербаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:31 Фото: пресс-центр ВКО
В городах и районах Восточно-Казахстанской области приступили к массовому озеленению. Планируется высадить 123 тысячи саженцев, которые выдали учреждения лесного хозяйства. Всего в этом году в населенных пунктах региона посадят более 123 тысячи молодых деревьев, сообщает Zakon.kz.

Сегодня зеленая акция прошла на горе "Қазақстан" в Усть-Каменогорске. Она уже давно стала излюбленным местом жителей областного центра. Горожане собираются здесь на различные мероприятия, устраивают восхождения или приходят полюбоваться красивейшим панорамным видом города.

Вдоль аллеи, ведущей к смотровой площадке горы, высадили 500 саженцев ели, березы, ясеня и тополя пирамидального.

Аким ВКО Ермек Кошербаев, который принял участие в посадке деревьев, отметил, что акции помогают прививать молодежи любовь к природе и малой родине, тем самым воспитывать культуру экологии.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:31

Фото: пресс-центр ВКО

"Это хорошая традиция, которая будет продолжена в течение года, – сказал Ермек Кошербаев. – Важно с ранних лет воспитывать в подрастающем поколении трудолюбие, любовь к Родине. Любовь к Родине начинается с бережного отношения к природе родного края. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят".

Массовая посадка сплотила не только жителей областного центра. Зеленые акции прошли и в других городах и районах области.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 14:31

Фото: пресс-центр ВКО

"В первую очередь такие акции важны для подрастающего поколения. Они помогают воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и любовь к своей малой родине", – поделился руководитель областного фронт-офиса волонтеров Айдос Адильбеков. – Акцию президента страны молодежь Восточного Казахстана поддержала. И сегодня тысячи молодых людей в городах и районах вышли на посадку деревьев".

Напомним, по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева по всей стране с 6 апреля стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Каждая неделя посвящена определенной тематике.

Жители Восточно-Казахстанской области с первого дня активно принимают участие в экоакции. В рамках первой недели "Таза өлке" на прилегающих территориях и во дворах прошли массовые субботники. Вывезли 6,4 тыс. тонн твердых бытовых отходов с 21,4 тыс. дворов.

С начала кампании в субботниках приняли участие свыше 80 тысяч человек. В работе задействовали более четырех тысяч единиц техники.

Масштабная экологическая акция продолжается, и с каждым днем все больше жителей Восточного Казахстана присоединяется к ней. Следующая неделя пройдет под девизом "Өнегелі ұрпақ", которая предполагает уборку и благоустройство дворов ветеранов и территории домов престарелых. В завершающую пятую неделю "Мөлдір бұлақ" от мусора очистят окрестности водоемов.

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