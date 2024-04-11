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В Карагандинской области в 2024 году планируют высадить 53 тысячи саженцев

В Карагандинской области в 2024 году планируют высадить 53 тысячи саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:24 Фото: freepik
Города и районы Карагандинской области после зимы приводят в порядок, а затем продолжится озеленение и благоустройство населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.
По информации Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области, в 2024 году предусмотрена реализация 14 проектов по улучшению теплоснабжения в Караганде, Темиртау, Балхаше и Сарани. Планируется строительство и реконструкция 20,2 км теплосетей.

Что касается благоустройства, то внимание уделяют обновлению дворовых территорий, созданию комфортных общественных пространств. К примеру, в Караганде запланировано благоустройство 31 двора. В областном центре в этом году будут решать вопрос с освещением социальных объектов и общественных мест: в планах установить тысячу опор освещения.
В Карагандинской области в 2024 году планируют высадить 53 тысячи саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:24

Фото: gov.kz

В Балхаше для развития туризма продолжится реконструкция набережной городского пляжа. Проект должны завершить в этом году. В планах по озеленению – высадить в этом году по области 53 тысячи саженцев.

Для борьбы с отходами будут строить шесть новых полигонов: в Балхаше, Абае, Каркаралинске, Бухар-Жырауском, Шетском и Нуринском районах.
В Карагандинской области в 2024 году планируют высадить 53 тысячи саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:24

Фото: gov.kz

А сейчас стартовали субботники, чтобы как можно быстрее убрать накопившийся за зиму мусор. Жители Карагандинской области активно присоединились к республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".
Месячник по санитарной очистке проходит в областном центре. По информации коммунальных служб, только за последние 10 дней с улиц Караганды вывезли около полутора тонн мусора. Каждый день порядок в двух районах города наводят более 200 человек. Они собирают случайный мусор, моют ограждения, остановочные павильоны, а также очищают тротуары и прибордюрные части автодорог. Задействовано 155 единиц спецтехники.

Сегодня, 11 апреля, в рамках акции "Таза Қазақстан" по области объявлен "чистый четверг". Более тысячи организаций вышли на уборку улиц и скверов.
"В Караганде эту акцию поддержали сотни организаций и предприятий. Город разделили по секторам, где работают волонтеры и активисты. Ежедневно вывозится более 5 тыс. кубов мусора и твердых бытовых отходов, сегодня объем будет больше", – отметили инициаторы.
Экоактивисты организовали субботники вдоль трассы Караганда – Каркаралинск и на территории близ Каркаралинска. Аналогичные акции проходят и в других городах и районах.

В Караганде 13 апреля состоится общегородской субботник, где примут участие все госорганы, КСК и активные жители.

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