В Карагандинской области в 2024 году планируют высадить 53 тысячи саженцев

Города и районы Карагандинской области после зимы приводят в порядок, а затем продолжится озеленение и благоустройство населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области, в 2024 году предусмотрена реализация 14 проектов по улучшению теплоснабжения в Караганде, Темиртау, Балхаше и Сарани. Планируется строительство и реконструкция 20,2 км теплосетей.

Что касается благоустройства, то внимание уделяют обновлению дворовых территорий, созданию комфортных общественных пространств. К примеру, в Караганде запланировано благоустройство 31 двора. В областном центре в этом году будут решать вопрос с освещением социальных объектов и общественных мест: в планах установить тысячу опор освещения.

Фото: gov.kz

В Балхаше для развития туризма продолжится реконструкция набережной городского пляжа. Проект должны завершить в этом году. В планах по озеленению – высадить в этом году по области 53 тысячи саженцев.

Для борьбы с отходами будут строить шесть новых полигонов: в Балхаше, Абае, Каркаралинске, Бухар-Жырауском, Шетском и Нуринском районах.



Фото: gov.kz

А сейчас стартовали субботники, чтобы как можно быстрее убрать накопившийся за зиму мусор. Жители Карагандинской области активно присоединились к республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Месячник по санитарной очистке проходит в областном центре. По информации коммунальных служб, только за последние 10 дней с улиц Караганды вывезли около полутора тонн мусора. Каждый день порядок в двух районах города наводят более 200 человек. Они собирают случайный мусор, моют ограждения, остановочные павильоны, а также очищают тротуары и прибордюрные части автодорог. Задействовано 155 единиц спецтехники.

Сегодня, 11 апреля, в рамках акции "Таза Қазақстан" по области объявлен "чистый четверг". Более тысячи организаций вышли на уборку улиц и скверов.

"В Караганде эту акцию поддержали сотни организаций и предприятий. Город разделили по секторам, где работают волонтеры и активисты. Ежедневно вывозится более 5 тыс. кубов мусора и твердых бытовых отходов, сегодня объем будет больше", – отметили инициаторы.