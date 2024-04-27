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"Таза Қазақстан": аким Туркестанской области совместно с жителями посадил деревья в парке "Жибек Жолы"

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:45 Фото: акимат Туркестанской области
В конце недели "Жасыл аймақ" республиканской акции "Таза Қазақстан" в Туркестане прошло масштабное экологическое мероприятие. Исторический город в очередной раз пополнился зелеными насаждениями, сообщает Zakon.kz.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вместе с жителями в парке "Жибек жолы" посадил саженцы деревьев и призвал граждан быть активными в экологическом плане.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:45

Фото: акимат Туркестанской области

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелович отметил, что "Таза Қазақстан" – это не временная акция, а инициатива, которая станет постоянной. Мы продолжаем работу по озеленению и благоустройству нашего региона. Все мы обязаны содержать окружающую среду в чистоте, вносить свой вклад в улучшение экологии. Пусть саженцы, которые мы посадили сегодня, вырастут большими деревьями и летом будут дарить прохладу жителям и гостям города", – сказал Дархан Сатыбалды.
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:45

Фото: акимат Туркестанской области

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:45

Фото: акимат Туркестанской области

В экоакции приняли участие аким Туркестана Нурбол Турашбеков, депутаты городского маслихата, представители медицинских и образовательных учреждений, полицейские, работники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Активное участие приняли члены общественного объединения "Шапағат", школьники, студенты, футболисты, строители, представители Центра обслуживания населения и компании "Қазақстан темір жолы". На территории парка было высажено около 100 деревьев.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:45

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанской области на высоком уровне продолжается акция "Таза Қазақстан". За три недели жители посадили много деревьев, расчистили населенные пункты и улицы. В рамках недели "Киелі мекен" в порядок привели окрестности святых мест и исторических памятников.

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