В горах ВКО загорелась трава на площади почти два гектара

Пожарные Восточно-Казахстанской области потушили загорание сухостоя и кустарника вблизи села Березовка района Алтай, сообщает Zakon.kz.

Площадь огня составила 1,8 гектара, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.





Тушение велось в труднодоступной высокогорной местности, отметили в ведомстве.

Также в субботу, 27 апреля, крупный пожар вспыхнул в Акмолинской области.