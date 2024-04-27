В горах ВКО загорелась трава на площади почти два гектара
Фото: скриншот видео
Пожарные Восточно-Казахстанской области потушили загорание сухостоя и кустарника вблизи села Березовка района Алтай, сообщает Zakon.kz.
Площадь огня составила 1,8 гектара, сообщили в Департаменте по ЧС ВКО.
Тушение велось в труднодоступной высокогорной местности, отметили в ведомстве.
Также в субботу, 27 апреля, крупный пожар вспыхнул в Акмолинской области.
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