Казахстанский школьник завоевал "золото" международной Менделеевской олимпиады

Ученик 11 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных детей №9 им. Сеилбека Шаухаманова Кызылординской области Арен Тенизбаев стал обладателем золотой медали 60-й международной Менделеевской олимпиады, прошедшей в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, в одной из самых престижных мировых олимпиад по химии International Mendeleev Chemistry Olympiad приняли участие около 200 школьников из 37 стран, включая Казахстан, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку, Северную Македонию, Израиль, Турцию, Азербайджан, Иорданию, Коста-Рику, Таиланд, Египет, Узбекистан, Кубу, Республику Чад, Монголию, Туркменистан, Бразилию, Армению, Таджикистан, Камерун, Бангладеш, Вьетнам, Ботсвану, Нигерию, Беларусь и Китай.

Сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей:

Золотая медаль

Арен Тенизбаев – ученик 11 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных детей №9 им. Сейилбека Шаухаманова Кызылординской области.

Серебряные медали

Ансар Жаксылыков – ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны;

– ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны; Айзере Женисханова – ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Усть-Каменогорска;

– ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Усть-Каменогорска; Мендигали Калдыбай – ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны;

– ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны; Нурсейт Сейитказиев – ученик 10 класса специализированного областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных юношей Актюбинской области.

Бронзовые медали

Данил Полетаев – ученик 11 класса лицея №134 города Алматы;

– ученик 11 класса лицея №134 города Алматы; Кали Абильмансур – ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Астана Нура;

– ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Астана Нура; Алидар Айтжанов – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Караганды;

– ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Караганды; Абдижан Ибраимов – ученик 10 класса международной школы-лицея NURORDA города Астаны;

– ученик 10 класса международной школы-лицея NURORDA города Астаны; Мансур Махмутов – ученик 12 класса международной школы "Мирас" города Алматы.

Руководителями призеров выступили PhD, старший преподаватель Казахского национального университета Бакытжан Елдана и студент 2 курса учреждения "Казахско-германский институт устойчивой инженерии" Сарсенбай Айдос.

В Минпросвещения отметили, что в прошлом году сборная Казахстана состояла из 11 школьников и завоевала 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

