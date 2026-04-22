Казахстанский школьник завоевал "золото" международной Менделеевской олимпиады
Как уточнили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, в одной из самых престижных мировых олимпиад по химии International Mendeleev Chemistry Olympiad приняли участие около 200 школьников из 37 стран, включая Казахстан, Саудовскую Аравию, Шри-Ланку, Северную Македонию, Израиль, Турцию, Азербайджан, Иорданию, Коста-Рику, Таиланд, Египет, Узбекистан, Кубу, Республику Чад, Монголию, Туркменистан, Бразилию, Армению, Таджикистан, Камерун, Бангладеш, Вьетнам, Ботсвану, Нигерию, Беларусь и Китай.
Фото: gov.kz
Сборная Казахстана завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей:
Золотая медаль
- Арен Тенизбаев – ученик 11 класса областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных детей №9 им. Сейилбека Шаухаманова Кызылординской области.
Серебряные медали
- Ансар Жаксылыков – ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны;
- Айзере Женисханова – ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Усть-Каменогорска;
- Мендигали Калдыбай – ученик 11 класса школы Spectrum International School города Астаны;
- Нурсейт Сейитказиев – ученик 10 класса специализированного областного лицея-интерната "Білім-инновация" для одаренных юношей Актюбинской области.
Бронзовые медали
- Данил Полетаев – ученик 11 класса лицея №134 города Алматы;
- Кали Абильмансур – ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Астана Нура;
- Алидар Айтжанов – ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Караганды;
- Абдижан Ибраимов – ученик 10 класса международной школы-лицея NURORDA города Астаны;
- Мансур Махмутов – ученик 12 класса международной школы "Мирас" города Алматы.
Руководителями призеров выступили PhD, старший преподаватель Казахского национального университета Бакытжан Елдана и студент 2 курса учреждения "Казахско-германский институт устойчивой инженерии" Сарсенбай Айдос.
В Минпросвещения отметили, что в прошлом году сборная Казахстана состояла из 11 школьников и завоевала 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
Ранее стало известно, что школьница из Алматы вошла в топ-3 лучших молодых изобретателей мира. Подробнее об этом – здесь.