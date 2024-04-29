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Экибастузская ГРЭС не доплатила налоги в 640 млн тенге

Экибастузская ГРЭС не доплатила налоги в 640 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 10:46 Фото: Zakon.kz
Более 640 млн тенге взыскали с Экибастузской ГРЭС-2. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отмечено в публикации ведомства за 29 апреля 2024 года, установлен факт невыполнения Экибастузской ГРЭС-2 обязанностей по уплате в бюджет более 640 млн тенге.

"По акту надзора в отношении налогоплательщика приняты соответствующие меры взыскания, по результатам которых ГРЭС-2 вышеуказанная сумма КПН уплачена в бюджет".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

В прокуратуре Павлодарской области добавили, что в настоящее время работа в данном направлении продолжается.

В феврале 2024 года прокуратура области проверила АО "Экибастузская ГРЭС-2". Как оказалось, были выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока.

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Анастасия Московчук
Павлодарская область 2024 год
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