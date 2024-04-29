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Кордайцы активно поддерживают экологическую акцию

Кордайцы активно поддерживают экологическую акцию, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 12:57 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
29 апреля в Кордайском районе, в селе Соганды Беткайнарского сельского округа, согласно поручению главы государства проходит 5-недельная республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан".

В рамках акции "Өнегелі ұрпақ" молодежь посадила фруктовые деревья в семейном саду семьи Мамбеталиевых и провела работы по благоустройству.

Таким образом молодые люди поддержали инициативу президента. Они пригласили других жителей принять участие в субботнике, проявить заботу и уважение к пожилым людям. Молодые сельчане взяли в руки лопаты, посадили фруктовые деревья и очистили сад старейшины.

"Я рад, что у нас есть такие добрые молодые люди. Сегодня, в солнечный весенний день, они пришли ко мне домой, сказали добрые слова, помогли мне по хозяйству, убрали во дворе и в саду. Вместе с молодыми людьми мы попили чай, что подарило нам хорошее настроение. Желаю, чтобы такие акции организовывались чаще. Среди нас есть люди, которым нужна помощь. Чем старше становишься, тем тяжелее справиться с работами по дому", – говорит садовод Г. Мамбеталиев.

В свою очередь активная молодежь отметила, что долг молодого поколения – помогать пожилым людям, и выразила мнение, чтобы подобные добрые дела были организованы и в других населенных пунктах.

Кордайцы активно поддерживают экологическую акцию, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 12:57

Фото: Zakon.kz

В рамках акции "Таза Қазақстан" в районах с подразделениями акима Жамбылской области проведен ряд программ: в программе "Чистая страна" приняли участие 2300 человек и сотрудники 35 учреждений, задействовано семь единиц техники, очищено 300 дворов, вывезено 40 тыс. тонн мусора.

, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 12:57

Фото: Zakon.kz

В программе "Зеленая зона" приняли участие 2500 человек и сотрудники 30 учреждений, пять единиц спецтехники, высажено 1300 деревьев, количество саженцев составило 2 тыс., пересажено 150 деревьев.

20 апреля текущего года прошла программа "Святое место", в которой приняли участие 3 тыс. человек, было задействовано четыре единицы техники, очищено 300 кв. м парков, вывезено 300 куб. м и 2 тыс. тонн мусора.

Согласно поручениям президента и акима области, мероприятия в рамках акции проводятся по плану.

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