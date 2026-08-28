Бурый медведь попал на видео на востоке Казахстана

28 августа 2026 года фотоловушка в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике Восточно-Казахстанской области запечатлела бурого медведя, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах хищник трется о дерево.

"Дикие животные обычно стараются избегать встреч с человеком, поэтому заметить их в естественной среде непросто. Фотоловушки работают в лесу круглосуточно и позволяют наблюдать за обитателями заповедника, не беспокоя их", – говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Специалисты отмечают, что полученные кадры помогают им следить за животными и собирать данные об их жизни и поведении.

В Казахстане обитают два подвида бурого медведя: тяньшанский бурый медведь, населяющий Тянь-Шань и Джунгарский Алатау, и южносибирский бурый медведь, обитающий в Алтайском регионе.

А 21 августа 2026 года фотоловушка запечатлела архаров, свободно передвигающихся по горным склонам Тарбагатая.