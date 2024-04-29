В Казахстане стало больше читающих школьников

В Министерстве просвещения 29 апреля 2024 года рассказали о новой автоматизированной системе школьных библиотек. Цифровая библиотека станет доступной уже в новом учебном году. При этом в ведомстве рассказали, что в стране стало на 200 тыс. больше читающих школьников, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в пресс-службе ведомства, с прошлого года по поручению главы государства в стране реализуется проект "Детская библиотека".





На 4,8 млн экземпляров книг пополнился фонд школьных библиотек, составив к концу года свыше 137 млн книг. Республиканской научно-педагогической библиотекой сформирован список художественной литературы из 1770 произведений, рекомендованных к прочтению. На 200 тыс. увеличилось количество читающих школьников.

"Школьные библиотеки должны стать местом притяжения всех образовательных маршрутов. Сейчас проделывается колоссальная работа по модернизации читательских залов для пробуждения интереса к чтению книг и возрождения традиций семейного чтения. Открываются коворкинг-центры, проводятся творческие вечера. В начале этого года, встречаясь здесь в Алматы с творческой интеллигенцией, мы запустили проект по продвижению казахской литературы", – сказал министр просвещения Гани Бейсембаев.

По словам министра, теперь отечественные произведения доступны на сайтах школ, юные авторы могут зарегистрироваться и также публиковать свои художественные и научные труды.



