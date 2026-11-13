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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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#Казахстан в сравнении
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Политика

Токаев поставил новые задачи перед Комитетом национальной безопасности

Токаев поставил новые задачи перед Комитетом национальной безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 19:43 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент заслушал отчет об основных результатах деятельности ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о работе по борьбе с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и наркобизнесом.

Отдельное внимание было уделено вопросам противодействия коррупции, а также обеспечению кибер- и информационной безопасности.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Ранее Токаев раскритиковал КТЖ и назвал условия конкурентоспособности Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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