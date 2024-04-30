Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Глава государства заслушал доклад о вопросах обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ходе реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды за 30 апреля 2024 года сказано, что Асламбек Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

"Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях", – говорится в публикации.

Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов.

Сегодня, 30 апреля, у президента насыщенный день. Он уже провел несколько встреч и подписал распоряжение. Согласно нему, Аркен Хамитович Утенов освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.