Сила страны – в единстве: в области Абай отметили отличившихся в борьбе против паводков

В области Абай прошел круглый стол "Бір шаңырақ астында". Мероприятие направлено на создание платформы для обмена идеями, диалога и сотрудничества между представителями общественных, культурных, и профессиональных сфер. В нем приняли участие более 60 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата региона, среди них члены АНК, общественных объединений, НПО, РОО "Ассамблея жастары", Совета матерей области, представители Дома дружбы, руководители партий, врачи, учителя, волонтеры, студенты и др.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В ходе круглого стола аким области отметил, что День единства народов Казахстана является ярким символом нашего патриотизма, любви и преданности родной земле.

"Сегодня под единым шаныраком мирно живут и созидают представители разных этносов и разных конфессий. И наша с вами задача, в это непростое время, сохранить наше прошлое, уберечь наше настоящее для нашего будущего, для нового Казахстана", – сказал в своем выступлении аким области Нурлан Уранхаев.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Выступившие на встрече отметили, что благодаря стабильности и согласию представители нации и народа страны живут в единстве.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

"Учитывая, что будущее Казахстана в руках молодежи, нужно совершенствовать толерантность среди своих современников. Ведь там, где есть терпимость, умножаются добрые дела, добрые поступки. В стране, где прочно утвердился межнациональный мир, будущее будет стабильным. Мы должны работать в этом направлении", – сказал член АНК, студент Омар Османов.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В рамках круглого стола выступили спикеры на темы развития толерантности в студенческой среде, развития государственного языка и др. Также были предложены идеи и инициативы, которые получили широкую поддержку со стороны участников мероприятия.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В ходе мероприятия была проведена церемония вручения благодарственных писем за активную гражданскую позицию и благородные поступки, проявленные в период чрезвычайной ситуации в стране.