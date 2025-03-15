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Общество

Нефтяники Мангистауской области очистят улицы от "нечисти"

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 08:54 Фото: Zakon.kz
В Департаменте экологии по Мангистауской области прошел круглый стол с участием недропользователей. Представителям компаний предложили принять участие в экологической акции "Таза Лайк", сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, с 15 марта по 21 апреля 2025 года в регионе стартует экоакция по очистке и благоустройству территорий.

"На совещании мы разработали Дорожную карту по планомерной уборке, высадке деревьев. За каждой компанией были закреплены определенные участки. Будем рады, если к акции присоединятся все жители региона", – рассказал руководитель Департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусипкалиев.

Так, 15 марта в Актау намечены:

  • высадка деревьев в 33, 34, 35 и 32 Б микрорайонах;
  • уборка мусора с 35 по 39 микрорайоны, площадь Амфитеатра (15 мкр.);
  • очистка территории от "Дома дружбы" до ЖК "Сандыктас";
  • уборка у здания "Отрар сити" в 20 мкр.;
  • уборка вокруг спорткомплекса "Орбита";
  • очистка в 33 и 34 микрорайонах;
  • сбор мусора на набережной от кафе "Бригантина" до скальной тропы.

Ранее сообщалось, что 110-летнюю актюбинку навестил аким в Көрісу күні.

Аксинья Титова
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