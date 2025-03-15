Нефтяники Мангистауской области очистят улицы от "нечисти"

Фото: Zakon.kz

В Департаменте экологии по Мангистауской области прошел круглый стол с участием недропользователей. Представителям компаний предложили принять участие в экологической акции "Таза Лайк", сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, с 15 марта по 21 апреля 2025 года в регионе стартует экоакция по очистке и благоустройству территорий. "На совещании мы разработали Дорожную карту по планомерной уборке, высадке деревьев. За каждой компанией были закреплены определенные участки. Будем рады, если к акции присоединятся все жители региона", – рассказал руководитель Департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусипкалиев. Так, 15 марта в Актау намечены:

высадка деревьев в 33, 34, 35 и 32 Б микрорайонах;

уборка мусора с 35 по 39 микрорайоны, площадь Амфитеатра (15 мкр.);

очистка территории от "Дома дружбы" до ЖК "Сандыктас";

уборка у здания "Отрар сити" в 20 мкр.;

уборка вокруг спорткомплекса "Орбита";

очистка в 33 и 34 микрорайонах;

сбор мусора на набережной от кафе "Бригантина" до скальной тропы. Ранее сообщалось, что 110-летнюю актюбинку навестил аким в Көрісу күні.

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