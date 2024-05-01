Туркестан: в "образцовом селе" будет построен новый социальный объект

В Туркестанской области с 1 марта стартовал областной конкурс "Образцовое село". Реализация работ по озеленению, благоустройству и очистке территорий от мусора – одно из основных направлений конкурса.

Также оценивается рост демографических показателей, связь между сельскими стариками и молодежью. На строительство социального объекта из бюджета выделят специальные средства для села, удостоенного главного приза. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления общественного развития Болат Жанабил.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

"Республиканская экоакция "Таза Қазақстан" дала толчок и проекту "Образцовое село", который проходит в нашей области. Создание благоприятной среды для жизни и здоровья человека в населенных пунктах региона, повышение культуры местных жителей и воспитание у них сострадательного отношения к родной земле. В рамках Недели "Өнегелі ұрпақ" в области будут проведены работы по уборке дворов ветеранов, благоустройству домов престарелых", – сказал Болат Серикулы.

Также на брифинге руководитель отдела Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тайшыман Даулеткул доложил о проделанной работе за прошедшую третью неделю акции "Таза Қазақстан". На сегодняшний день в неделях "Таза өлке, "Киелі мекен", "Жасыл аймақ" приняли участие около 352 тысяч человек.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Во время кампании "Таза өлке" очистили 4352 километра улиц и 120 тысяч километров тротуаров. Кроме того, было очищено 608 километров рек, мостов, каналов и дворов 1380 многоэтажных жилых домов. Всего вывезли 1225 тонн мусора. В этих работах задействованы 14 571 человек, 692 единицы техники. А в неделю "Киелі мекен" провели 226 масштабных мероприятий, очищены историко-культурные объекты. На данные работы привлекли 22 251 человека, 496 единиц техники, вывезено 1410 тонн мусора. Также во время кампании "Жасыл аймақ" посадили более 153 тыс. деревьев, побелили – около 175 тысяч. Кроме того, очищены 346 парков-скверов, 731 детская игровая площадка. Всего на работы привлекли более 22 тысяч человек, 477 единиц техники, вывезено 983 тонны мусора, сообщил Тайшыман Алимханович.