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Вежливого грабителя обменника задержали в Астане

Вежливого грабителя обменника задержали в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:54 Фото: pixabay
В ДП Астаны сообщили о задержании грабителя обменного пункта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали стражи порядка, злоумышленник установлен "по горячим следам". Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Свой преступный замысел подозреваемому воплотить не удалось. Кассир при угрозе нажала "тревожную кнопку", услышав это, нападающий скрылся". Пресс-служба ДП Астаны

Также в пресс-службе ДП Астаны добавили, что при задержании у мужчины был изъят пистолет, который оказался игрушечным. По факту расследуется уголовное дело.

Попытка вооруженного ограбления обменного пункта в Астане попала на видео.

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