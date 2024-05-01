Вежливого грабителя обменника задержали в Астане

В ДП Астаны сообщили о задержании грабителя обменного пункта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали стражи порядка, злоумышленник установлен "по горячим следам". Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Свой преступный замысел подозреваемому воплотить не удалось. Кассир при угрозе нажала "тревожную кнопку", услышав это, нападающий скрылся". Пресс-служба ДП Астаны

Также в пресс-службе ДП Астаны добавили, что при задержании у мужчины был изъят пистолет, который оказался игрушечным. По факту расследуется уголовное дело.

Попытка вооруженного ограбления обменного пункта в Астане попала на видео.