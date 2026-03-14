Попытка украсть майнинговые серверы на 500 млн тенге и отправить их в Россию провалилась

Прокуратура Костанайской области добилась конфискации майнингового оборудования по делу о незаконном вывозе за границу, подробности в материале Zakon.kz.

Как оказалось, 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Аят" района Беймбета Майлина Костанайской области при выезде в Россию была выявлена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн.

"Оборудование относилось к специфическим товарам, подлежащим экспортному контролю и лицензированию. Разрешительные документы у ТОО B2C mining отсутствовали", – говорится в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному факту специалисты составили административный протокол по ч.1 ст. 463 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП).

Суд первой инстанции признал ТОО B2C mining виновным и назначил штраф в размере 98 300 тенге, однако не применил обязательную дополнительную меру взыскания – конфискацию предмета правонарушения.

Прокуратура области, не согласившись с выводом суда, внесла апелляционное ходатайство в части обязанности применения конфискации.

Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховного суда РК, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства.

В итоге по результатам апелляционного рассмотрения судом области применена конфискация майнингового оборудования стоимостью свыше 500 млн тенге. Постановление областного суда вступило в законную силу.

Имущество будет обращено в доход государства в установленном законом порядке.

