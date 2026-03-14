#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
События

Попытка украсть майнинговые серверы на 500 млн тенге и отправить их в Россию провалилась

Фото: unsplash
Прокуратура Костанайской области добилась конфискации майнингового оборудования по делу о незаконном вывозе за границу, подробности в материале Zakon.kz.

Как оказалось, 18 октября 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Аят" района Беймбета Майлина Костанайской области при выезде в Россию была выявлена попытка вывоза майнинговых серверов общим весом более 8 тонн.

"Оборудование относилось к специфическим товарам, подлежащим экспортному контролю и лицензированию. Разрешительные документы у ТОО B2C mining отсутствовали", – говорится в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данному факту специалисты составили административный протокол по ч.1 ст. 463 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП).

Суд первой инстанции признал ТОО B2C mining виновным и назначил штраф в размере 98 300 тенге, однако не применил обязательную дополнительную меру взыскания – конфискацию предмета правонарушения.

Прокуратура области, не согласившись с выводом суда, внесла апелляционное ходатайство в части обязанности применения конфискации.

Согласно статье 45 КоАП и разъяснениям Верховного суда РК, предметы административного правонарушения подлежат безвозмездному обращению в собственность государства.

В итоге по результатам апелляционного рассмотрения судом области применена конфискация майнингового оборудования стоимостью свыше 500 млн тенге. Постановление областного суда вступило в законную силу.

Имущество будет обращено в доход государства в установленном законом порядке.

Недавно мы рассказывали, что казахстанец заработал 185 млн тенге на майнерах из России и лишился свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: