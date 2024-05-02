НАО "Медицинский университет Караганды" реорганизован. При этом учебное заведение продолжает работу в обычном режиме, сообщает Zakon.kz.

"Конец МУК", – сказано в сообщении за 2 мая 2024 года на официальной странице вуза в Instagram.

"Карагандинский медицинский университет" и "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" – самостоятельные организации со стопроцентным участием государства в уставных капиталах. Об этом говорится в постановлении правительства за №320, подписанном 24 апреля 2024 года.

"Официальное название на государственном и английском языках остается прежним. Порядок слов изменится лишь на русском. С этого момента правильно – "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ")". Пресс-служба НАО "КМУ"

Также отмечено, что присоединение Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний к Карагандинскому государственному медицинскому университету произошло в 2018 году. Это было продиктовано экономической необходимостью. Университет инвестировал собственные средства на поддержание функционирования Центра.

Все это время в составе Института работали клиника профессионального здоровья и научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория.

Клиника продолжала оказывать специализированную медицинскую помощь с проведением экспертизы связи заболеваний с профессией и верификации степени функциональных нарушений, функционировали постоянно действующие врачебно-экспертные комиссии, экспертные профпатологические комиссии и Республиканская экспертная конфликтная профпатологическая комиссия.

Кроме того, научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория проводила научные исследования и оказывала широкий спектр услуг организациям разных отраслей промышленности по сохранению и укреплению здоровья работающего населения и охране окружающей среды.

Лаборатория включена в "Список специализированных организаций по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда".

О будущей реорганизации стало известно еще в январе 2024 года.