Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медицинский университет Караганды реорганизован

Медицинский университет Караганды реорганизован, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:24 Фото: gurk.kz
НАО "Медицинский университет Караганды" реорганизован. При этом учебное заведение продолжает работу в обычном режиме, сообщает Zakon.kz.

"Конец МУК", – сказано в сообщении за 2 мая 2024 года на официальной странице вуза в Instagram.

"Карагандинский медицинский университет" и "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" – самостоятельные организации со стопроцентным участием государства в уставных капиталах. Об этом говорится в постановлении правительства за №320, подписанном 24 апреля 2024 года.

"Официальное название на государственном и английском языках остается прежним. Порядок слов изменится лишь на русском. С этого момента правильно – "Карагандинский медицинский университет" (НАО "КМУ")".Пресс-служба НАО "КМУ"

Также отмечено, что присоединение Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний к Карагандинскому государственному медицинскому университету произошло в 2018 году. Это было продиктовано экономической необходимостью. Университет инвестировал собственные средства на поддержание функционирования Центра.

Все это время в составе Института работали клиника профессионального здоровья и научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория.

Клиника продолжала оказывать специализированную медицинскую помощь с проведением экспертизы связи заболеваний с профессией и верификации степени функциональных нарушений, функционировали постоянно действующие врачебно-экспертные комиссии, экспертные профпатологические комиссии и Республиканская экспертная конфликтная профпатологическая комиссия.

Кроме того, научно-исследовательская санитарно-гигиеническая лаборатория проводила научные исследования и оказывала широкий спектр услуг организациям разных отраслей промышленности по сохранению и укреплению здоровья работающего населения и охране окружающей среды.

Лаборатория включена в "Список специализированных организаций по проведению аттестации производственных объектов по условиям труда".

О будущей реорганизации стало известно еще в январе 2024 года.

Читайте также

Коллаж
Фонд "Даму" открыл лимиты на поддержку микропредпринимательства
Оборудование для майнинга на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию
Антикор направил в суд дело в отношении Гульмиры Сатыбалды
Дело Гульмиры Сатыбалды направили в суд
Анастасия Московчук
Образование Казахстан Караганда 2024 год Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: