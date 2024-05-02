Полицейских осудили за игнорирование кражи телефона в Павлодарской области

В Павлодарской области подполковника и капитана, служивших в отделе полиции Аксу, ограничили в свободе и лишили званий, сообщает Zakon.kz.

15 октября 2022 года неизвестные кирпичом разбили окно автомобиля жителя Аксу и украли из салона телефон стоимостью почти 120 тыс. тенге.

По материалам дела, потерпевший сообщил о происшествии помощнику дежурного городского отдела полиции. На место прибыла оперативно-следственная группа, следователь записал показания, сотрудники сняли отпечатки. Мужчина стал ждать задержания злоумышленника и возврата имущества. Он неоднократно обращался в отдел, чтобы узнать о ходе расследования, в ответ получал заверения о поисках.

В марте 2023 года потерпевший отправился в прокуратуру с жалобой и с удивлением узнал, что кражу изначально даже не зарегистрировали в книге учета информации (КУИ) и в базе единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Так что фактически уголовного дела не существовало.

По данному факту надзорный орган инициировал расследование в отношении старшего дежурного смены и следователя, выезжавшего на место кражи. Дело поступило в Антикоррупционную службу. Подполковника и капитана заподозрили, а позже обвинили в умышленном укрывательстве преступления. Так как они, согласно материалам дела, проигнорировали нормативные акты, обязывающие их регистрировать факты правонарушений в КУИ и ЕРДР и оформлять документы. Как выяснилось, сотрудники понадеялись друг на друга и на коллег. Между тем у потерпевшего так и не приняли заявление, а протокол с места происшествия и вещественные доказательства были утрачены.

Одновременно в марте 2023 года зарегистрировали и дело о краже телефона и спустя короткое время его обнаружили: житель Аксу приобрел устройство в одном из ломбардов для своего сына. Телефон у семьи изъяли и вернули владельцу.

А дело в отношении полицейских поступило в суд города Аксу.

"Суд пришел к выводу, что они совершили уголовное правонарушение в силу невыполнения своих должностных обязанностей и нарушения требований законодательства, самостоятельно, без предварительного сговора", – сообщили в пресс-службе суда города Аксу.

В итоге по части 2 статьи 433 УК – "умышленное укрытие преступления от регистрации, совершенное уполномоченным должностным лицом…" вынесен обвинительный приговор.

Осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год каждому. Они лишены специальных званий "подполковник" и "капитан" и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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