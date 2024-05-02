Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупное химическое предприятие оштрафовали почти на 10 млн тенге

Крупное химическое предприятие оштрафовали почти на 10 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:36 Фото: kpp.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Жамбылской области проинформировал о завершении расследования в отношении ТОО "Казфосфат", инициированного по обращению потребителей, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа деятельности данного предприятия были выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, связанные с установлением монопольно высоких цен на жидкий кислород. Данный факт является нарушением основ конкурентного рынка и противоречит интересам потребителей РК.

"Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Тараза вынесено постановление, согласно которому ТОО "Казфосфат" привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 159 Кодекса РК об административных правонарушениях. На предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге и осуществлена конфискация монопольного дохода на сумму 8 344 170 тенге", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте АЗРК 2 мая 2024 года.

Решение суда вступило в законную силу, штраф был уплачен в полном объеме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:36
Антимонопольщики уличили в доминирующем положении "Kaspi Магазин" и Wildberries
, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:36

13 апреля 2024 года стало известно, что Национальный центр экспертизы и сертификации оштрафован почти на 600 млн тенге. Подробности по ссылке.

Читайте также

ДТП, Казахстан, Магеррам Магеррамов
Преступления против водителей автобусов депутат сравнил с актом терроризма
Полицейских осудили за нераскрытую кражу телефона
Полицейских осудили за игнорирование кражи телефона в Павлодарской области
Рост числа утечек персональных данных казахстанцев объяснила депутат
Рост числа утечек персональных данных казахстанцев объяснила депутат
Динара Халдарова
АЗРК Жамбылская область Казахстан Тараз 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: