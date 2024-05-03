Автомобильная ОПГ в Астане: Антикор раскрыл подробности

В Астане осудили работников спецЦОНа, посредников и полицейских, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы, приговор был оглашен 25 апреля 2024 года.

Их обвиняли в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", подделке письменных форм сделок.

"C января по май 2022 года преступная группа незаконно зарегистрировала 462 ввезенных из-за рубежа автомашины. Общий ущерб государству составил 1,2 млрд тенге". Пресс-служба Антикора

Приговором суда осуждены 32 лица.

"Из них организаторам преступной группы – руководителю спецЦОНа №2 Астаны Букебаеву Ш. и специалистам СпецЦОНа Там-Оглы А. и Там-Оглы Х. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Пяти участникам группы – 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания в виде лишения и ограничения свободы", – уточнили в ведомстве.

Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Стоит отметить, что они лишены специальных званий с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Оглашение приговора состоялось с участием личного состава Департамента полиции Астаны, а также работников СпецЦОНа Астаны. Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба Антикора

Вместе с тем в ходе расследования установлены факты подделок специалистом СпецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин.

В результате внесенного в порядке ст. 200 УПК РК представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в Правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца.

Такое изменение исключает коррупционные риски в части подделки подписей владельцев авто при заключении договора купли-продажи автомашин.

14 марта 2024 года Агентство по финансовому мониторингу выступило с важным заявлением. Тогда сообщалось, что во всех спецЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.