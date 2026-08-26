851 авто, 6,6 млрд тенге, полицейские и работники спецЦОНа: вынесен приговор 17 участникам ОПГ

В Алматинской области 17 участников организованной преступной группы (ОПГ) осуждены за незаконную постановку на регистрационный учет более 800 транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 26 августа 2026 года, раскрыли в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ):

"В зависимости от роли и степени участия суд назначил им наказание от 2 до 11 лет лишения свободы. Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд тенге".

Департаментом АФМ по Алматинской области в ходе расследования установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований.

"На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов. В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме "оживления двойников". Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств", – следует из распространенного в среду релиза.

В агентстве уточнили, что в незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.

"Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд тенге, утилизационного – 1,2 млрд тенге. В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.

"Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью". Пресс-служба АФМ РК

Как сообщается, приговор суда не вступил в законную силу.

25 августа 2026 года стало известно, что в ВКО вынесли приговор предпринимателю за незаконную промышленную добычу железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и за рубежом. По данным АФМ, всего незаконно добыто и реализовано свыше 70 тыс. тонн продукции, а полученный преступный доход составил более 1 млрд тенге. На указанные средства осужденным приобретены дорогостоящие активы: автомобиль Land Rover, пятикомнатная квартира, три коммерческих помещения, два парковочных места, два земельных участка в Алматы и Алматинской области. Судом данное имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге конфисковано в доход государства.