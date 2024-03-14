АФМ выявило основные схемы мошенников в спецЦОНах

Агентство по финансовому мониторингу выступило с важным заявлением. Во всех спецЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, сообщает Zakon.kz.

Для предотвращения участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов состоялась встреча представителей АФМ, Министерства цифрового развития и НАО "Правительство для граждан".

По данным Агентства, на сегодняшний день установлено четыре основных схемы, которые использовались мошенниками.

Вице-министр цифровизации Аскар Жанбакин заявил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод в "ручную" данных об авто работниками ЦОН.

С августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти три тысячи транспортных средств.

"Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге", – сказано в сообщении.

Проверяется причастность 59 должностных лиц спецЦОНов и работников госорганов.

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23 февраля 2024 года стало известно, что бывшего сотрудника ЦОНа Кокшетау подозревают в незаконной регистрации авто из-за рубежа. Подробности можно прочитать здесь.