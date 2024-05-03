Решение по коммунальным платежам для пострадавших от паводков приняли в правительстве

Правительством Казахстана принято решение о предоставлении потребителям, живущим в пострадавших от паводков регионах, отсрочки по оплате коммунальных платежей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 3 мая в Комитете по регулированию естественных монополий, отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут сделать позже без начисления пени.

Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формировать местные исполнительные органы. Затем их направят коммунальным предприятиям, которые примут соответствующие меры по отсрочке.

При возникновении вопросов потребители могут обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области: 8 (7162) 50–43–27;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области:8 (7132) 55–73–60;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122) 21–10–42;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25–13–25;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области:8 (7212) 41–52–96;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области: 8 (7142) 53–52–40;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:8 (7182) 32–12–04;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:8 (7152) 53–42–56;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76–03–91.

О том, какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков, можно прочитать здесь.