Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Решение по коммунальным платежам для пострадавших от паводков приняли в правительстве

Отсрочка по коммунальным платежам, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 10:07 Фото: Zakon.kz
Правительством Казахстана принято решение о предоставлении потребителям, живущим в пострадавших от паводков регионах, отсрочки по оплате коммунальных платежей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 3 мая в Комитете по регулированию естественных монополий, отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут сделать позже без начисления пени.

Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формировать местные исполнительные органы. Затем их направят коммунальным предприятиям, которые примут соответствующие меры по отсрочке.  

При возникновении вопросов потребители могут обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области: 8 (7162) 50–43–27;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области:8 (7132) 55–73–60;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122) 21–10–42;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25–13–25;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области:8 (7212) 41–52–96;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области: 8 (7142) 53–52–40;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:8 (7182) 32–12–04;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:8 (7152) 53–42–56;

– Департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76–03–91.

О том, какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков, можно прочитать здесь

Читайте также

Автомобильная ОПГ: в Астане осудили работников спецЦОНа и полицейских
Автомобильная ОПГ в Астане: Антикор раскрыл подробности
В Урале значительно растет уровень воды
В Урале значительно поднимается уровень воды
Мужчина выдавал себя за полицейского в Алматинской области
Мужчина выдавал себя за полицейского в Алматинской области
Ирина Капитанова
Правительство РК Паводки-2024 2024 год Коммунальные услуги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: