Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какую помощь окажут банки пострадавшим от паводков

Какую помощь окажут банки пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 19:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Банки и микрофинансовые организации предоставят пострадавшим от паводков казахстанцам автоматическую отсрочку платежей по кредитам на три месяца, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 1 апреля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, такое решение было принято в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева. 

В рамках оказания помощи пострадавшим заемщикам банками и МФО реализуются следующие меры:

  • всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года;
  • по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков;
  • всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлеки нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления.
"Банками и МФО будет проведен индивидуальный анализ каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о мерах помощи заемщикам можно найти на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях.

Для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений пострадавшими заемщиками.

В Казахстане продолжается борьба с масштабными паводками. Что известно о ситуации по стране на 1 апреля 2024 года, можно прочитать здесь.


Читайте также

Река Илек может выйти из берегов в Западно-Казахстанской области
Река Илек может выйти из берегов в Западно-Казахстанской области
КМГ примет участие в восстановлении инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков
КМГ примет участие в восстановлении инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Диана Абдуллаева
Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
На юге Казахстана произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: