Какую помощь окажут банки пострадавшим от паводков

Банки и микрофинансовые организации предоставят пострадавшим от паводков казахстанцам автоматическую отсрочку платежей по кредитам на три месяца, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 1 апреля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, такое решение было принято в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках оказания помощи пострадавшим заемщикам банками и МФО реализуются следующие меры:

всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок три месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года;

по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков;

всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлеки нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления.

"Банками и МФО будет проведен индивидуальный анализ каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о мерах помощи заемщикам можно найти на официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях.

Для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений пострадавшими заемщиками.

В Казахстане продолжается борьба с масштабными паводками. Что известно о ситуации по стране на 1 апреля 2024 года, можно прочитать здесь.





