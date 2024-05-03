Какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков
Так, уточняется, что возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших, за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с бюджетным законодательством РК, или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников.
Также правила дополнены пунктом о том, какое имущество подлежит возмещению.
Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:
- жилой дом, квартира или строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания;
- сельскохозяйственные животные;
- предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
- предметы мебели для приема пищи – стол и стул;
- предметы мебели для сна – кровать (диван);
- предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);
- предметы для ухода за одеждой (стиральная машина);
- предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).
Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 МРП (553 800 тенге).
Кроме того, в правила добавлено, что для возмещения вреда (ущерба) от ЧС природного характера местным исполнительным органом создается комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим.
Положение о Комиссии определяется местным исполнительным органом.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
Ранее мы рассказали, что приказом Министерства нацэкономики утверждены Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.
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