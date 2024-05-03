Какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 апреля 2024 года, которым внесло изменения и дополнения в Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших, за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с бюджетным законодательством РК, или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников.

Также правила дополнены пунктом о том, какое имущество подлежит возмещению.

Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:

жилой дом, квартира или строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания;

сельскохозяйственные животные;

предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи – стол и стул;

предметы мебели для сна – кровать (диван);

предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);

предметы для ухода за одеждой (стиральная машина);

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).

Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 МРП (553 800 тенге).

Кроме того, в правила добавлено, что для возмещения вреда (ущерба) от ЧС природного характера местным исполнительным органом создается комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим.



Положение о Комиссии определяется местным исполнительным органом.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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