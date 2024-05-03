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Законодательство РК

Какое имущество возместят казахстанцам, пострадавшим во время паводков

Какое имущество подлежит возмещению казахстанцам, пострадавшим во время паводков, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 09:17 Фото: МЧС РК
Правительство Казахстана приняло постановление от 20 апреля 2024 года, которым внесло изменения и дополнения в Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших, за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с бюджетным законодательством РК, или за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников.

Также правила дополнены пунктом о том, какое имущество подлежит возмещению.

Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:

  • жилой дом, квартира или строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания;
  • сельскохозяйственные животные;
  • предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
  • предметы мебели для приема пищи – стол и стул;
  • предметы мебели для сна – кровать (диван);
  • предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);
  • предметы для ухода за одеждой (стиральная машина);
  • предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).

Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 МРП (553 800 тенге).

Кроме того, в правила добавлено, что для возмещения вреда (ущерба) от ЧС природного характера местным исполнительным органом создается комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим.

Положение о Комиссии определяется местным исполнительным органом.

Постановление вводится в действие со дня подписания. 

Ранее мы рассказали, что приказом Министерства нацэкономики утверждены Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

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