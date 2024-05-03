Проезд по БАКАД частично ограничат
Фото: Zakon.kz
3 мая 2024 года на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Согласно данным ведомства, в связи с этим вводятся временные ограничения движения на некоторых полосах. Завершить работы планируется до конца мая.
"Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Специалисты уверены, что обновленная разметка четче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций.
"Участников движения просят быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещенным на информационных табло".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Завершить работы планируется до конца текущего месяца.
Материал по теме
БАКАД: инструкция по "применению"
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript