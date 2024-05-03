Проезд по БАКАД частично ограничат

Фото: Zakon.kz

3 мая 2024 года на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению дорожной разметки. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

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