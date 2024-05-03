Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана

3 мая 2024 года главе государства Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, президент осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Как доложил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.

Фото: akorda.kz

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

Ранее сообщалось, что президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане. Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.