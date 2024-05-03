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Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48 Фото: akorda.kz
3 мая 2024 года главе государства Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали образцы новой авиационной, боевой и специальной техники Вооруженных сил и других воинских формирований, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, президент осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы.

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48

Фото: akorda.kz

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48

Фото: akorda.kz

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48

Фото: akorda.kz

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48

Фото: akorda.kz

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48

Фото: akorda.kz

Как доложил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.

Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 13:48

Фото: akorda.kz

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

Ранее сообщалось, что президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане. Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.

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