Новую технику Вооруженных сил показали президенту Казахстана
Как отмечается в Telegram-канале Акорды, президент осмотрел ряд инфраструктурных объектов авиабазы.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Как доложил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов, на базе созданы все условия для выполнения соответствующих боевых задач.
Президент оставил запись в Книге почетных гостей в Зале славы военного городка.
Фото: akorda.kz
Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.
Ранее сообщалось, что президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия авиационной базы Национальной гвардии в Астане. Глава государства поздравил участников мероприятия с наступающим Днем защитника Отечества.