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Паводки в Казахстане: будет ли министр Нуржигитов подавать в отставку

Паводки в Казахстане: будет ли министр Нуржигитов подавать в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:08 Фото: primeminister.kz
У министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года спросили, планирует ли он добровольно подать в отставку из-за сложившейся ситуации с паводками в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что уже получил строгий выговор от президента, поэтому сейчас стоит задача совместно с местными исполнительными органами и МЧС принять превентивные меры по устранению паводков.

"По итогам этой работы будут приняты меры. Решение будет приниматься по результатам нашей деятельности по предупреждению паводковых мероприятий", – сказал Нуржан Нуржигитов.

По словам министра, еще в марте началась работа по освобождению емкостей в водохранилищах. За март на этих водохранилищах накопили около 3 кубокилометров воды.

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Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.

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