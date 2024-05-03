Бывшему сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека с 1,5 до 8 лет

Апелляционная судебная инстанция в Мангистауской области пересмотрела приговор экс-заместителю прокурора Мунайлинского района, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда первой инстанции подсудимый в пределах измененного прокурором обвинения был признан виновным по ст. 104 ч. 1 УК и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Апелляционная судебная коллегия по результатам изучения дела установила, что подсудимый был предан суду по ст. 106 ч. 3 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). В суде государственный обвинитель изменил обвинение на менее тяжкую статью – ст. 104 ч. 1 УК ("Причинение смерти по неосторожности").

"В соответствии с ч. 7 ст. 337 УПК, если прокурор изменил обвинение и на прежнем обвинении не настаивает потерпевший, суд рассматривает дело по новому обвинению. Из аудиовидеозаписи судебного заседания следует, что суд не выяснил позицию потерпевшего по поводу изменения обвинения. В судебных прениях потерпевший не согласился с прокурором в части предлагаемого наказания", – отмечают в Мангистауском областном суде.

Кроме того, прокурор не предоставил новую мотивированную формулировку обвинения в письменном виде, как того требует закон.

"По обстоятельствам дела установлено, что во время возникшего конфликта подсудимый Т. нанес потерпевшему М. удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Вина Т. подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы. На основании изложенного судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда отменен приговор суда первой инстанции и вынесен новый обвинительный приговор, которым Т. признан виновным по ч. 3 ст. 106 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", – говорится в сообщении пресс-службы Мангистауского областного суда.

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