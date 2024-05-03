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Гибель ребенка на пенной вечеринке: условный срок получила организатор

Гибель ребенка на пенной вечеринке, приговор организатору, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:28 Фото: pexels
В Костанайской области суд вынес решение по делу о гибели девочки на пенной вечеринке, сообщает Zakon.kz.

Процесс шел в Узункольском районном суде. На скамье подсудимых оказалась временно исполняющая обязанности руководителя Молодежного ресурсного центра акимата района. Ей вменили статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для малолетних, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Судом установлено, что на уличной сцене центральной площади села Узунколь подсудимая организовала культурно-массовое мероприятие "Пенная вечеринка".

"При этом уличная сцена функционировала длительное время и была подведена к линии электропередач без текущего обслуживания, являлась самовольной постройкой, то есть не была пригодна к использованию ввиду прямой угрозы жизни и здоровью граждан. К., организовывая указанное мероприятие, предназначенное, в том числе, для малолетних зрителей, не приняла никаких мер по надлежащему обеспечению его безопасности", – отмечается в сообщении районного суда.

Во время мероприятия из пенного генератора, расположенного на сцене, запустили пену. Там также находилась открытая токопроводящая часть сцены: светильники в коробах и облицовки из металлического профлиста по периметру сцены, которая была под напряжением.

"На данной "Пенной вечеринке" присутствовала в качестве зрителя малолетняя Д., 2014 г.р., которая взялась двумя руками за указанную открытую токопроводящую часть сцены и получила поражение электрическим током, отчего в дальнейшем скончалась", – сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание подсудимой, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

"Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и работы, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с применением ст. 63 УК РК условно", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Трагедия случилась 25 августа 2023 года. После удара током ребенка доставили в областной центр, где лечением занялись медики Костаная, которые привлекли столичных специалистов. 30 августа на место приехали врачи из Центра материнства и детства.

В тот же день, 30 августа, уволили замакима района и руководителя отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата. В полиции начали расследование, статью которого переквалифицировали 12 сентября после смерти ребенка. Ее отец был не согласен с итогами расследования, считая, что отвечать за случившееся должны аким и его замы.

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