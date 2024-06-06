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Законодательство РК

Тайно снял обнаженку: жительница Атырау добилась реального срока для бывшего мужа

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 21:53 Фото: pxhere
По приговору суда первой инстанции жителя Атырауской области признали виновным в самоуправстве и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Однако на заседании коллегии дело пересмотрели, сообщает Zakon.kz.

Апелляции добилась бывшая жена подсудимого.

"Законный брак между осужденным и потерпевшей расторгнут, пятеро несовершеннолетних детей от общего брака оставлены на попечении их матери. После расторжения брака мужчина ночью незаконно проник во двор дома, где проживала его бывшая супруга с сестрой, и через окно ванной комнаты снял их обнаженными на видео". Пресс-служба Атырауского облсуда

Как выяснилось, на следующий день он позвал бывшую супругу к нотариусу, где потребовал от нее написать расписку о выплате части стоимости общего дома, а в случае отказа – угрожал распространить снятое видео в интернете. Вынудив потерпевшую написать расписку, совершил самоуправство.

"На заседании коллегии потерпевшая указала, что осужденный не давал ей покоя даже после вынесения приговора, несмотря на предписание правоохранительных органов не приближаться к ней и ее детям. В ходе следствия и после вынесения приговора он совершал противоправные действия в отношении нее, следил за ней, оскорблял нецензурной бранью. Кроме того, установлено, что в настоящее время органами внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении осужденного по доведению до самоубийства его ребенка". Пресс-служба Атырауского облсуда

В итоге апелляционную жалобу потерпевшей удовлетворили. Бывшего мужа осудили по ч. 3 ст. 389 УК РК "Самоуправство" и приговорили к 1,5 годам реального лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что воин-афганец из Астаны через суд вернул права на получение квартиры.

Елена Беляева
Атырауская область 2024 год Приговоры
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