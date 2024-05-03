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Группа сотрудников акимата Павлодара похитила 89 млн тенге

Группа сотрудников акимата Павлодара похитила почти 89 млн тенге , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 19:43 Фото: Zakon.kz
3 мая 2024 года суд № 2 г. Павлодара в сокращенном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц по факту неоднократного мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что судом установлено: 

  • В период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года, сотрудники отделов Акимата г. Павлодара и аппарата акима Павлодарского района – А.Г., М.А., Б.А., Ж.А., А.А., с использованием своего служебного положения похитили из бюджета более 89 миллионов тенге путем незаконной оплаты якобы за работу индивидуальных помощников инвалидов.
  • Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, документальными и вещественными доказательствами, а также заключениями экспертиз.

Подсудимые вину признали в полном объеме и возместили ущерб.

Суд учел:

  • полное признание вины и чистосердечное раскаяние; добровольное возмещение ущерба по делу; наличие малолетних детей у А.Г., А.А., Ж.А., Б.А.; явку с повинной М.А.; активное способствование раскрытию уголовного правонарушения; положительные характеристики по месту жительства.
"С учетом вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, виновным лицам на основании части 4 статьи 55 УК назначено наказание в виде ограничения свободы на разный срок: от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев. В отношении осужденных на весь срок наказания установлен пробационный контроль, привлечение к принудительному труду и возложение обязанностей", – говорится в сообщении суда.

Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что экс-аким Сатпаева Шапагат Аубакир, которого осудили за взятку в размере 10 млн тенге, пытался обжаловать приговор

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