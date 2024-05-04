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Фейковые сообщения рассылают в Алматы от имени руководства органов госдоходов

Фейковые сообщаения рассылают в Алматы от имени руководства Департамента госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:47 Фото: pexels
В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства департамента и районных Управлений госдоходов, передает Zakon.kz.

Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками через WhatsApp, электронные письма, СМС, сообщения в социальных сетях.

Вот так выглядят фейковые сообщения, которые принес в департамент житель Алматы.

Фейковые сообщаения рассылают в Алматы от имени руководства Департамента госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:47

Фото: ДГД Алматы


Фейковые сообщаения рассылают в Алматы от имени руководства Департамента госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:47

Фото: ДГД Алматы


Фейковые сообщаения рассылают в Алматы от имени руководства Департамента госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:47

Фото: ДГД Алматы

"В этой связи департамент рекомендует гражданам и предпринимателям проявлять особую бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений, обязательно сверять его содержание с информацией, опубликованной на официальных источниках департамента или Комитета государственных доходов", – предупреждают в ДГД.

В департаменте призвали алматинцев не откликаться на подозрительные запросы и сообщать о любых случаях фишинга или мошенничества по контактам, указанным на официальном сайте департамента, или аккаунт Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty.


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