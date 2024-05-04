Фейковые сообщения рассылают в Алматы от имени руководства органов госдоходов

В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства департамента и районных Управлений госдоходов, передает Zakon.kz.

Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками через WhatsApp, электронные письма, СМС, сообщения в социальных сетях.

Вот так выглядят фейковые сообщения, которые принес в департамент житель Алматы.

Фото: ДГД Алматы





Фото: ДГД Алматы





Фото: ДГД Алматы

"В этой связи департамент рекомендует гражданам и предпринимателям проявлять особую бдительность, не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений, обязательно сверять его содержание с информацией, опубликованной на официальных источниках департамента или Комитета государственных доходов", – предупреждают в ДГД.



В департаменте призвали алматинцев не откликаться на подозрительные запросы и сообщать о любых случаях фишинга или мошенничества по контактам, указанным на официальном сайте департамента, или аккаунт Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty.



