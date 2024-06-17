Фейковые сообщения рассылают от имени председателя АДГС

Фото: gov.kz

В Агентстве по делам государственной службы (АДГС) 17 июня предупредили о мошенниках, которые в мессенджерах создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: