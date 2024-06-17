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Фейковые сообщения рассылают от имени председателя АДГС

Злоумышленники рассылают фейковые сообщения от имени председателя АДГС, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 18:31 Фото: gov.kz
В Агентстве по делам государственной службы (АДГС) 17 июня предупредили о мошенниках, которые в мессенджерах создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что злоумышленники пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия.

"Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам", – подчеркнули в АДГС.

Ранее сообщалось, что 13 июня 2024 года телефонные мошенники в Кокшетау получили по шесть лет колонии. Преступники звонили горожанам и, представляясь следователем, говорили, что их близкий родственник совершил ДТП и для прекращения уголовного дела, увода его от ответственности нужно передать определенную сумму денег.

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