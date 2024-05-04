Пенсионер отправился из Актау в Париж на велосипеде

Более 5 тыс. километров намерен преодолеть на велосипеде 64-летний житель Мангистауской области, чтобы из Актау попасть в Париж, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, 64-летний уроженец Бейнеуского района Раббим Борашев отправился в велопутешествие на летние Олимпийские игры. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Мужчина намерен преодолеть 5000 километров пути и пересечь территорию семи государств.

Сам спортсмен отметил, что для такой амбициозной цели требуется серьезная подготовка.

"Поездка на Олимпиаду – моя мечта. Когда я был молод, шансов не было, но теперь пришло время и я принял такое решение. Сначала поеду из Актау в Баку. Там будут ждать представители Генконсульства Казахстана, они сопроводят меня до границы с Грузией. Для меня это большая поддержка. Далее выезжаю в Батуми и буду участвовать в проекте "Поход Великой Степи". В июне выезжаю в Турцию. У меня есть планы проехать через Венгрию, Австрию, Германию и добраться до Франции". Раббим Борашев

До пенсионного возраста Раббим Борашев работал в строительной сфере. В последние годы увлекся велосипедным спортом и успел поучаствовать в нескольких гонках.

Более трех тысяч километров проехал казахстанец на велосипеде за 20 дней.

