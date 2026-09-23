92-летний пенсионер встал с инвалидного кресла с помощью велосипеда

Выход на пенсию стал для 92-летнего жителя Канады началом новой активной жизни. В 65 лет он впервые сел на шоссейный велосипед и до сих пор проезжает по 5000 километров каждый год, побеждая болезненные заболевания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Guardian, Артур Пламмер из города Ватерлоо (провинция Онтарио) вышел на заслуженный отдых в 65 лет, купил подержанный велосипед и вступил в местный велоклуб для пожилых людей.

Тогда он был одним из самых молодых участников сообщества, а сегодня в свои 92 года стал самым старым членом клуба. Однако возрасту он уступать не собирается: с начала года его одометр уже насчитал 4270 км.

В жизни Пламмера был период, когда из-за ревматической полимиалгии он потерял способность нормально ходить и оказался в инвалидном кресле. Но именно любимое хобби вернуло его к жизни.

"Я сидел в кресле на подъездной дорожке, смотрел на прохожих и чувствовал себя запертым в ловушке. И тогда я подумал: ходить я не могу, но если смогу сесть на велосипед, то точно поеду! Так я и сделал. Каждая поездка дарит мне потрясающее чувство свободы и держит в отличной форме", – поделился пенсионер.

Несмотря на возрастной отказ от опасных увлечений – например, в 90 лет канадец перестал кататься на горных лыжах из-за риска переломов, бросать велоспорт он не планирует. За годы катаний он пережил столкновение с машиной и проехал почти каждый уголок в радиусе 260 кв. километров от дома.

Сейчас пенсионер живет в городской квартире, а свой углепластиковый велосипед хранит прямо в спальне около кровати, называя его "лучшим другом" и членом единой команды.

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