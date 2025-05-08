В Алматы открыли 8 аллей ветеранов Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы

В Алматы во всех восьми районах города открылись аллеи ветеранов Великой Отечественной войны в рамках экологической акции, приуроченной к 80-летию Победы. Экоакция организована в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" и общегородской кампании "Алматы – наш общий дом".

В парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев в торжественном открытии Аллеи ветеранов Великой Отечественной войны принял участие аким города Ерболат Досаев, ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, а также заслуженные артисты Казахстана и представители общественности.

"Глава государства, выступая на военном параде, отметил: "Великая Победа стала неотъемлемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить". Мы никогда не должны забывать о тех, благодаря кому живем под мирным небом. В юбилейный год 80-летия Победы в Алматы мы решили отметить его по-особенному: во всех районах города одновременно открыты аллеи ветеранов Великой Отечественной войны. Я хотел, чтобы жители каждого района знали эти места и приходили почтить память наших героев. В Алматы проживает 21 ветеран – это самое большое количество в стране. Мы также отдаем дань уважения тем ветеранам, которые ушли за последние два года. Всего будет высажено 29 деревьев. Эти аллеи станут частью нашего города – живым напоминанием для будущих поколений: детей, внуков и правнуков, которые будут гордиться подвигами своих предков и помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа". Ерболат Досаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вместе с близкими родственниками ветеранов аким Алматы высадил липы, рядом с которыми установлены именные таблички в память о героях ВОВ. Отметим, что для посадок были выбраны крупномерные деревья – липы, высотой 6 метров. Липа символизирует память, долговечность и жизненную силу, поэтому ее часто сажают в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Липа становится живым памятником, символизирующим мирное будущее, которое ветераны подарили следующим поколениям. При посадках крупномеров применялись современные методы и технологии, устанавливались опорные стойки из березовых стволов для поддержания деревьев, системы прикорневого полива для лиственных деревьев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Внуки и правнуки ветеранов поблагодарили акима города за создание аллеи и увековечивание памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

"Позвольте выразить благодарность от лица всех родственников ветеранов войны за то, что мы почтили память наших дедов, отцов, матерей и бабушек. Липа – это знаковое дерево, оно символизирует силу духа, стойкость и верность. Этот древний и благородный символ будет напоминать нам о тех, кто отдал свои силы и жизни ради будущих поколений. Липа, с ее благоухающим цветом и долголетием, будет расти и крепнуть, как память о героях, чьи подвиги всегда будут жить в наших сердцах", – сказала Юлия Завадская, внучка ветерана войны Ольги Савенко.

Каждая семья фронтовика вложила свою частичку души, приняв участие в посадке деревьев.

"Мы искренне рады участвовать в таком масштабном мероприятии, сегодня такая прекрасная погода и настроение тоже отличное. Мы хотим выразить искреннюю благодарность за проведение такого важного события для семей всех ветеранов. Деревья дают людям возможность не забывать наших героев. Мы будем сюда приходить с детьми, показывать им посаженные деревья и рассказывать о подвигах их деда", – добавила в свою очередь Людмила Зинченко, дочь ветерана войны Василия Зинченко.

"Этот день наполнен светом и теплом, и мы ощущаем, что это важный момент не только для нас, но и для всех семей ветеранов. Посаженные деревья станут живыми памятниками тем, кто подарил нам мирное небо. Мы обязательно будем приходить сюда с потомками, чтобы они могли видеть эти деревья и помнить, насколько велико значение подвигов их прадедов и прабабушек", – поделилась Сауле Колумбаева, дочь ветерана войны Дарбалы Жабатаевой.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. Мы благодарны за идею и реализацию такой аллеи. Наши потомки будут приходить вспоминать, что эти деревья посажены нашими дедами", – прокомментировал ветеран ВОВ Камбар Амирович Сарсенов, которому в октябре прошлого года исполнилось 100 лет.

В этот день в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев было высажено 29 именных деревьев высотой 6 метров породы липа. Всего на открытых аллеях ветеранам ВОВ было высажено 200 лип.