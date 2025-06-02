Какие улицы полностью перекрыты в Астане на ремонт

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В акимате Астаны сегодня, 2 июня 2025 года, предоставили информацию о текущей ситуации по ремонту дорог, сообщает Zakon.kz.

Улицы, перекрытые полностью: с 20 апреля по 20 августа закрыта ул. К. Кайсенова на участке ул. Бухар Жырау до пр. Тауелсиздик (альтернативное движение имеется по внутриквартальным проездам);

с 9 апреля по 30 августа закрыта ул. Куйши Дина от школы "Мирас" до пр. М. Жумабаева;

с 29 апреля по 30 августа закрыта ул. Ж. Молдагалиева от ул. Е-41 до ул. Е-32 (при этом движение организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам);

с 26 мая по 10 июня закрыта Северная объездная на участке от ул. 191 до ул. Ондирис;

с 3 по 18 июня закрыта ул. Бурабай на участке от ул. Хантау до пр. Ш. Кудайбердыулы. Улицы, перекрытые частично: с 11 мая по 30 июня закрыта ул. Ч. Айтматова от ул. Ж. Молдагалиева до пр. Улы Дала (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях);

с 30 мая по 8 июня закрыт пр. Туран от ул. Сарайшык до ул. Керей Жанибек хандар (при этом движение для автотранспортных средств организовано в одном направлении из города в сторону аэропорта);

с 1 мая по 1 августа закрыта транспортная развязка на пересечении ул. Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева (при этом движение организовано по временной дороге путем смещения 6 полос в обоих направлениях). Ранее сообщалось, что в Астане несколько автобусных маршрутов временно изменили схему движения из-за ремонта дорог. Какие именно, можете узнать здесь.

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