Как День Победы отметят алматинцы

Городские власти сообщили, что в честь Дня Победы 9 мая во всех районах Алматы пройдут торжественные мероприятия, передает Zakon.kz.

Так, в Алатауском районе:

- 7 мая в 11:00 - запланировано возложение цветов к памятнику "Ер есімі – Ел есінде" перед районным акиматом.

- В 12:00 – концерт в Атлетической деревне, выставка рисунков и рукоделия.

- 8 мая - праздничные мероприятия в учреждениях образования и поздравления ветеранов на дому.

Алмалинский район:

- 9 мая в 12:00 - концертная программа на Арбате.

- С 6 по 8 мая - поздравления участников ВОВ с оркестром на дому.

Медеуский район:

- 8 мая с 09:00 - выход мобильного музыкального оркестра к ветеранам.

- 9 мая в 12:30 - праздничная программа в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Ауэзовский район:

- 9 мая в 11:00 - праздничный концерт в парке Family Park.

Жетысуский район:

- 9 мая в 11:00 - концертная программа в парке Гульдер, полевая кухня.

Наурызбайский район:

- 8 мая в 09:30 церемония возложения цветов и поздравление ветеранов.

- 9 маяв 11:00 в амфитеатре мкр. Шугыла, 347, концерт, военный рукопашный бой и выставка вооружений.

Турксибский район:

- 6 мая - церемония возложения цветов к стелам и мемориалам.

- 9 мая - в парке им. С. Сейфуллина концерт с участием художественных коллективов и театрализованным представлением.

Бостандыкский район:

- 9 мая в 11:00 - праздничный концерт в Парке Первого Президента РК.

Ранее мы писали, что основные мероприятия 9 мая пройдут в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев.

В 09:30 в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне., состоится возложение цветов к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Ветераны ВОВ примут участие в этой торжественной церемонии. В 10:00 на площади парка пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и мелодии послевоенных лет.

Возложения цветов к памятникам и мемориалам пройдут по всему городу. Почетными гостями станут ветераны, труженики тыла, общественные деятели и военнослужащие.



Аким города Алматы, его заместители и районные акимы поздравят на дому ветеранов войны и тружеников тыла, которые в силу возраста не смогут посетить памятные акции.

Мы также писали, что в 2024 году в Казахстане 7 и 9 мая не будут проводить военные парады. В Минобороны сообщили, что это как и в 2023 году связано с экономией средств.



Отметим, что 15 апреля 2024 года депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 млн тенге. Также в акимате уточнили, что на сегодняшний день в городе проживают 44 ветерана ВОВ.

