Как День Победы отметят алматинцы
Так, в Алатауском районе:
- 7 мая в 11:00 - запланировано возложение цветов к памятнику "Ер есімі – Ел есінде" перед районным акиматом.
- В 12:00 – концерт в Атлетической деревне, выставка рисунков и рукоделия.
- 8 мая - праздничные мероприятия в учреждениях образования и поздравления ветеранов на дому.
Алмалинский район:
- 9 мая в 12:00 - концертная программа на Арбате.
- С 6 по 8 мая - поздравления участников ВОВ с оркестром на дому.
Медеуский район:
- 8 мая с 09:00 - выход мобильного музыкального оркестра к ветеранам.
- 9 мая в 12:30 - праздничная программа в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Ауэзовский район:
- 9 мая в 11:00 - праздничный концерт в парке Family Park.
Жетысуский район:
- 9 мая в 11:00 - концертная программа в парке Гульдер, полевая кухня.
Наурызбайский район:
- 8 мая в 09:30 церемония возложения цветов и поздравление ветеранов.
- 9 маяв 11:00 в амфитеатре мкр. Шугыла, 347, концерт, военный рукопашный бой и выставка вооружений.
Турксибский район:
- 6 мая - церемония возложения цветов к стелам и мемориалам.
- 9 мая - в парке им. С. Сейфуллина концерт с участием художественных коллективов и театрализованным представлением.
Бостандыкский район:
- 9 мая в 11:00 - праздничный концерт в Парке Первого Президента РК.
Ранее мы писали, что основные мероприятия 9 мая пройдут в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев.
В 09:30 в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне., состоится возложение цветов к Мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Ветераны ВОВ примут участие в этой торжественной церемонии. В 10:00 на площади парка пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Казахстанские артисты исполнят фронтовые песни и мелодии послевоенных лет.
Возложения цветов к памятникам и мемориалам пройдут по всему городу. Почетными гостями станут ветераны, труженики тыла, общественные деятели и военнослужащие.
Аким города Алматы, его заместители и районные акимы поздравят на дому ветеранов войны и тружеников тыла, которые в силу возраста не смогут посетить памятные акции.
Мы также писали, что в 2024 году в Казахстане 7 и 9 мая не будут проводить военные парады. В Минобороны сообщили, что это как и в 2023 году связано с экономией средств.
Отметим, что 15 апреля 2024 года депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 млн тенге. Также в акимате уточнили, что на сегодняшний день в городе проживают 44 ветерана ВОВ.