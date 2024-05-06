Премьер поручил новому главе МЦРИАП усилить информбезопасность в стране

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 6 мая представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК нового главу ведомства – Жаслана Мадиева, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, Олжас Бектенов обозначил перед новым министром важные задачи, стоящие перед ведомством.

"МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра цифрового развития. Им стал Жаслан Мадиев.