Токаев принял нового главу Минцифры

14 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслана Мадиева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президенту было доложено о текущей деятельности и планах работы ведомства.

Жаслан Мадиев сообщил, что выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей. Законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о предлагаемых подходах к внедрению искусственного интеллекта и о формировании экосистемы AI-driven government.

Главе государства было доложено о перспективах вывода казахстанских IT-компаний на экспортные рынки.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по качественной цифровизации государственного управления, активизации сотрудничества с международными IT-гигантами и дальнейшему развитию искусственного интеллекта в различных секторах экономики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране.

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Напомним, Жаслан Мадиев стал главой Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК 6 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал глава государства. С сентября 2020 года по 30 апреля 2024 года эту должность занимал Багдат Мусин.