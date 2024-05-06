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Законодательство РК

Назначен новый министр цифрового развития РК

Новый министр цифрового развития Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:58 Фото: СЦК
6 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра цифрового развития, сообщает Zakon.kz.

Им стал Жаслан Мадиев.

"Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – сообщили в Акорде.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО "Альянс Банк".

В 2007-2008 годах – главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО "Фонд устойчивого развития "Казына".

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента Республики Казахстан, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

2009-2010 годы – заместитель председателя правления АО "KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT".

2010-2014 годы – управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана".

2014-2015 годы – руководящие должности в структуре Национального банка РК.

2017-2018 годы – и. о. вице-президента, вице-президент по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы".

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы".

В 2019-2020 годах – вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года по январь 2022 года работал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Затем занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (14.01.2022 – 09.2022). С октября 2022 года работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.

На этом посту Жаслан Мадиев сменил Багдата Мусина, которого освободили от должности 30 апреля.

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