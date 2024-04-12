Без подвоха, но с умыслом: почему Казахстан поднимает цены на бензин для иностранцев

Минэнерго РК опубликовало проект приказа о повышении цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан. При этом для казахстанцев цены на моторное топливо останутся прежними. Почему правительство идет на такой шаг – выясняли эксперты, сообщает Zakon.kz.

Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 для иностранных граждан будет установлена на уровне 245 тенге за литр. Цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр.

При этом для отечественных водителей (при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, выданного в РК) цена остается прежней – 205 тенге за литр в объеме до 300 литров в сутки. Дизтопливо казахстанцы тоже смогут покупать по нынешней цене – 295 тенге за литр.

Как пояснили в Минэнерго, это делается "для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов".

"В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов в другие страны", – отметили в Минэнерго.

Действительно, если сравнить стоимость самого популярного бензина АИ-92 у нас и у соседей, диспропорция очевидна.

Так, в Ташкенте за литр АИ-92 придется отдать 10 500 сумов (372 тенге), в Бишкеке – 63,25 сомов (318 тенге), в Оренбурге литр АИ-92 стоит 49.35 рубля (237 тенге).

По мнению экономиста Расула Рысмамбетова, Минэнерго РК находится в состоянии, близком к цугцвангу.

"Нужно любой ценой защитить наш рынок от масштабного вывоза топлива, но реальных инструментов для этого нет. С одной стороны, в рамках Евразийского экономического союза нельзя ставить пограничные заслоны, а с другой стороны, велика вероятность того, что мы просто останемся без топлива – его вывезут как законными, так и незаконными путями. Можно, конечно, поднять цену на казахстанское топливо до уровня соседей, но это может спровоцировать возмущение населения, чего государство никак не может допустить." Расул Рысмамбетов

Однако не все эксперты поддерживают предложение Минэнерго. Так, экономический обозреватель Тулеген Аскаров называет эту меру "нерыночной" и "дискриминационной".

"Многие, наверное, забыли, что мы давно живем с соседями в одном экономическом пространстве. И ограничительные меры на движение любых товаров внутри ЕАЭС запрещены. Так что, если гражданин соседней страны заедет к нам, заполнит горючим основной и дополнительные баки, зальет несколько канистр – что здесь страшного? Это его законное право. Да, наш бензин дешевле, да, его покупают и вывозят. Нам бы радоваться и наращивать объемы производства, а мы вводим запреты. Другое дело, что вывоз бензина в соседние страны стал большим и не очень легальным бизнесом. Но тут, скорее всего, возникают вопросы к пограничной службе и другим ведомствам, призванным бороться с контрабандой". Тулеген Аскаров

Действительно, контрабанда горючего из Казахстана уже несколько лет стала головной болью пограничников. Так, только за первые три месяца 2024 года на казахстанско-российской границе было выявлено и пресечено 103 попытки незаконного вывоза ГСМ. 68 попыток контрабанды было пресечено на казахстанско-узбекской границе. В 2023 году на границе с Узбекистаном были задержаны 294 контрабандиста, на границе с Россией предотвращено 324 факта незаконного вывоза нефтепродуктов.

"Но, даже несмотря на вопиющие размеры контрабанды, решение Минэнерго о повышении цен на ГСМ для иностранцев вызывает недоумение. Нигде в мире нет такой практики, чтобы иностранные граждане платили за бензин больше, чем он стоит на самом деле. Наверное, можно придумать какую-то другую меру без явной дискриминации. Например, ввести лимит на покупку бензина для иностранных граждан: максимум 100 литров". Тулеген Аскаров

Добавим, что проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 апреля. Пока под документом всего лишь два комментария.