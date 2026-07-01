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События

Казахстан готов рассмотреть поставки ГСМ в Россию только при избытке топлива

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 22:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Российскую Федерацию при поступлении официального запроса, однако безусловным приоритетом останется полное обеспечение внутреннего рынка страны, передает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2026 года сообщили в Министерстве энергетики РК, комментируя информацию о возможных поставках автомобильного топлива в соседнее государство.

В ведомстве пояснили, что "в случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива, Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях".

При этом в Минэнерго четко обозначили условия, при которых такие договоренности в принципе могут быть достигнуты.

"Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана", – рассказали в ведомстве.

26 июня 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках 50 тыс. тонн бензина.

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Канат Болысбек
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