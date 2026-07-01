Казахстан готов рассмотреть поставки ГСМ в Россию только при избытке топлива

Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Российскую Федерацию при поступлении официального запроса, однако безусловным приоритетом останется полное обеспечение внутреннего рынка страны, передает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2026 года сообщили в Министерстве энергетики РК, комментируя информацию о возможных поставках автомобильного топлива в соседнее государство.

В ведомстве пояснили, что "в случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива, Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ на взаимовыгодных коммерческих условиях".

При этом в Минэнерго четко обозначили условия, при которых такие договоренности в принципе могут быть достигнуты.

"Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. Экспортные поставки могут осуществляться только при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана", – рассказали в ведомстве.

26 июня 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках 50 тыс. тонн бензина.