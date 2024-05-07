10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки

Институт прикладной геофизики Росгидромета сообщил, что на Солнце 7 мая произошло десять вспышек класса М, передает Zakon.kz.

Первое явление, оцененное учеными как М1.3, было зафиксировано в 02:48 по астанинскому времени, в то время как самая интенсивная вспышка, достигнувшая балла М8.2, была зафиксирована в 21:30 аст.



Продолжительность каждой из десяти вспышек варьировалась от девяти до 45 минут. Две из них сопровождались нарушениями коротковолновой связи.

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури.



6 мая сообщалось, что Институт прикладной геофизики зафиксировал семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х.