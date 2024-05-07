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10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки

10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 01:21 Фото: pixabay
Институт прикладной геофизики Росгидромета сообщил, что на Солнце 7 мая произошло десять вспышек класса М, передает Zakon.kz.

Первое явление, оцененное учеными как М1.3, было зафиксировано в 02:48 по астанинскому времени, в то время как самая интенсивная вспышка, достигнувшая балла М8.2, была зафиксирована в 21:30 аст.

Продолжительность каждой из десяти вспышек варьировалась от девяти до 45 минут. Две из них сопровождались нарушениями коротковолновой связи. 

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури.

6 мая сообщалось, что Институт прикладной геофизики зафиксировал семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х. 

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