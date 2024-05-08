Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, глава государства возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
Фото: Акорда
В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.
Ранее сообщалось, что 79 лет назад 8 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
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