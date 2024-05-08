Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

79 лет назад 8 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

капитуляция Рейха, день победы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 10:16 Фото: pixabay
Через несколько дней после самоубийства Адольфа Гитлера, правительство Рейха капитулировало перед США и Великобританией. Ее принял генерал Эйзенхауэра 7 мая. Однако это совершенно не было принято Советским правительством, подробнее об этом историческом событии в материале Zakon.kz.

Идея безоговорочной капитуляции Германии была впервые оглашена президентом США Рузвельтом 13 января 1943 года на конференции в Касабланке и с тех пор стала официальной позицией антигитлеровской коалиции. Проект документа о капитуляции с января 1944 года разрабатывала Европейская консультативная комиссия. Этот обширный документ под названием "Условия капитуляции Германии" был согласован в конце июля 1944 года и одобрен главами союзных правительств.

Акт первоначально был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в Реймсе.

По требованию Иосифа Сталина вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте.

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер(Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Спаатс (США) и генерал Латр де Тассиньи (Франция)

В Москве о капитуляции Германии объявили в ночь на 9 мая 1945 года. И по приказу Сталина в этот день был дан победный салют из тысячи орудий.

Ранее городские власти южной столицы сообщили, что в честь Дня Победы 9 мая во всех районах Алматы пройдут торжественные мероприятия.

Читайте также

10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки
10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки
Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться
Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться
Заморозки и шквальный ветер: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение
Заморозки и шквальный ветер: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение
Николай Ежелев
2024 год День Победы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Анатолий Кин
Самый молодой автогонщик Казахстана погиб в ДТП
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Страшная авария произошла на трассе около Темиртау, погибли двое детей
Баян Алагузова с семьей уехала в США
Баян Алагузова с семьей уехала в США
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: