79 лет назад 8 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

Через несколько дней после самоубийства Адольфа Гитлера, правительство Рейха капитулировало перед США и Великобританией. Ее принял генерал Эйзенхауэра 7 мая. Однако это совершенно не было принято Советским правительством, подробнее об этом историческом событии в материале Zakon.kz.

Идея безоговорочной капитуляции Германии была впервые оглашена президентом США Рузвельтом 13 января 1943 года на конференции в Касабланке и с тех пор стала официальной позицией антигитлеровской коалиции. Проект документа о капитуляции с января 1944 года разрабатывала Европейская консультативная комиссия. Этот обширный документ под названием "Условия капитуляции Германии" был согласован в конце июля 1944 года и одобрен главами союзных правительств.

Акт первоначально был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в Реймсе.

По требованию Иосифа Сталина вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте.

Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер(Великобритания). В качестве свидетелей свои подписи поставили генерал Спаатс (США) и генерал Латр де Тассиньи (Франция)

В Москве о капитуляции Германии объявили в ночь на 9 мая 1945 года. И по приказу Сталина в этот день был дан победный салют из тысячи орудий.

Ранее городские власти южной столицы сообщили, что в честь Дня Победы 9 мая во всех районах Алматы пройдут торжественные мероприятия.