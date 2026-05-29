Экономика и бизнес

Как можно нарастить объемы транзитных потоков в ЕАЭС, рассказал Токаев

Фото: freepik
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе 29 мая 2026 года указал на необходимость цифровизации евразийских транспортных коридоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что евразийский транспортный каркас представляет собой высокотехнологичную систему международных маршрутов, соединяющих ключевые рынки Азии, Европы и Ближнего Востока. Речь идет о разветвленной сети сквозных коридоров общей протяженностью более 50 тыс. км, из которых свыше 10 тыс. км проходят по территории Казахстана.

"Для сохранения ключевой роли в глобальной системе торгово-экономических связей всем нам потребуется дальнейшее развитие и оцифровка трансграничной инфраструктуры. Гибкие логистические решения, стабильность поставок и скорость прохождения грузов позволят существенно нарастить объемы транзитных потоков в Евразийском экономическом союзе", – убежден Касым-Жомарт Токаев.

По его данным, взаимная интеграция информационных систем в рамках союза – это требование времени.

"Крайне актуальной является работа Евразийской экономической комиссии по созданию цифровой витрины национальных сервисов. Полагаю, нам необходимо ускорить эти процессы и обеспечить формирование полноценной экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Убежден, консолидация усилий в этом направлении позволит создать высокотехнологичный транспортный хаб Евразии", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана сообщил, что ЕАЭС сохраняет положительную динамику макроэкономического развития. Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств Союза в 2026-2027 годах составят около 2,5%.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
